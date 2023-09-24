شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف جهود مصر لتحديث أسطولها من عربات السكك الحديدية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة نفذت خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، والتى ترتكز على 5 محاور رئيسية هى تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشرى، بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم، إلى 1.5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالى 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 13 مليون طن سنوياً عام 2030 .

وأضاف وزير النقل خلال فيديو نشرته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن السكة الحديد أنجزت أعمال تطوير منها، تم توريد 130 جرارا جديدا GE من إجمالي 260 جرارا مخططا توريدها وإعادة تأهيل 61 جرارا من إجمالي 172 جرارا مخططا إعادة تأهيلها، كما تم وصول 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الإسبانية ، ودخلت جميعها الخدمة.

كما تم توريد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1.1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 1317 عربة عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها، كما تم توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة ، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جار تصنيعها.