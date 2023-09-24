شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة يفتتح ورشة عمل الصحافة البيئية استعدادا لـCop28.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح السفير الألماني لدى القاهرة فرانك هارتمان، ورشة عمل القاهرة حول الصحافة البيئية تحت عنوان: "ما الجديد في مؤتمر الأطراف COP 28"، التى نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة ومنتدى القاهرة للتغير المناخي اليوم الأحد، بحضور الدكتور شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة.

وأكد السفير الألمانى خلال كلمته لافتتاح الورشة، أن الصحافة البيئية والعلمية في مصر تعد من بين المجالات الرئيسية التي يعززها ويدعمها منتدى القاهرة للتغير المناخي منذ 12 عاما، حيث يلعب الصحفيون دورًا مهمًا كحلقة وصل بين الحكومات والعلماء والمجتمع المدني والجمهور الأوسع. وتساعد الصحافة البيئية الجيدة في تفكيك الموضوع المعقد لتغير المناخ وجعله في متناول جمهور أوسع.

وأضاف السفير الألمانى أنه لم يتم تقدم ملموسا منذ كوب 27 رغم ما بذلته مصر من مجهود مكثف خلال فاعليات قمة المناخ المصرية التى عقدت بشرم الشيخ نهاية 2022، لضيق الوقت بين كوب 27 وكوب 28 ، مؤكدا أن ألمانيا تتجه بشكل كبير إلى التحول للطاقة الشمسية رغم أننا لا نتمتع بشروق شمسى كالموجودوفى مصر .

وشدد السفير الألمانى على ضرورة اتخاذ كافة القرارات بشأن الأضرار والخسائر فى قمة دبى 28، تلك التى كانت أهم الموضوعات التى طرحت خلال كوب 27، مؤكدا على الاستعداد التام للمساهمة فى قمة 28، وان المانيا نجحت فى مجال التحول للطاقة من خلال دعم الاتفاقات الثنائية للدمج بين الغذاء والمياه ، حيث أن تمويل الطاقة الخضراء والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الاخضر من أجل مواجهة أزمة المناخ .

واضح السفير الألمانى ، أنه مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف COP 27 و COP28 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوفر هذا الحدث البيئي الدولي فرصة فريدة لزيادة الوعي حول قضايا المناخ وتأثيراتها. وستزود ورشة العمل هذا العام الصحفيين البيئيين بالأدوات المناسبة لتناول موضوعات وقضايا تغير المناخ والبيئة، ونتائج مؤتمر COP 27 ، والتوقعات بشأن مؤتمر COP 28. بالإضافة إلى ذلك ، ستساعد ورشة العمل الصحفيين المصريين في التحضير لمؤتمر COP28 والفترة التي تليه وكذا الكتابة بالموضوعات البيئية بصفة عامة.

جدير بالذكر أن منتدى القاهرة للتغير المناخى أنه تعمل ورشة عمل الصحافة البيئة على تحقيق عدد من الأهداف منها منح الصحفيين المزيد من الخبرة والأدوات الفنية والمهنية التي تساعدهم في أداء عملهم. وإعطاءهم نصائح من خلال الخبراء حول كيفية العثور على الحقائق والبيانات والمصادر وأفضل طرق البحث عنها من أجل صحافة بيئية عالية الجودة، وتعريفهم كيفية يمكنهم تغطية أزمة المناخ ومؤتمر الأطراف القادم 28 ، حتى لو لم يكونوا حاضرين فعليًا في مؤتمر الأطراف في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى توعية الصحفيين البيئيين والمراسلين المحليين بالمحافظات حول كيفية الاقتراب من المجتمعات المحلية وتغطية القضايا البيئية العالمية للجمهور المحلي، إضافة إلى المساهمة في تعارف الصحفيين المصريين والألمان، وإلقاء الضوء الزملاء المصريين حول كيفية عمل الصحافة البيئية في ألمانيا وتوفر منصة للتعلم من بعضنا البعض، وتزويد المشاركين بأحدث المعلومات حول تحديات المناخ من قبل خبراء البيئة المصريين والألمان، نقل معلومات متعمقة حول هيكل وآليات مفاوضات المناخ الدولية في COP 28.