شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيطاليا بالقاهرة: تخصيص 75 مليون دولار لتطوير 6 صوامع لتخزين الحبوب بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، أن إيطاليا حريصة على نقل التكنولوجيا الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موجها الشكر إلى برنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي يقوم بتطوير 6 صوامع حاليا في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية، لافتا الى أن برنامج مبادلة الديون الإيطالية يمحو 100 مليون دولار من الديون الايطالية بمصر، وتم تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية متطورة لتخزين الحبوب في مصر.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الأحد، صومعة حقلية لتخزين القمح داخل مناطق الإنتاج بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، وسفير دولة إيطاليا فى مصر.

ووجه سفير إيطاليا بالقاهرة الشكر إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى أن تطوير صومعة منيا القمح بالشرقية بدعم من الحكومة الإيطالية يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر وأن اختيار أماكن الصوامع بجوار أماكن الإنتاج تمثل نقاط قريبة بالنسبة للمزارعين، لافتا الى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي زار مصر مع مجموعة من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الأمن الغذائي، وأن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية للعمل في السوق المصري في مجال الأمن الغذائي.