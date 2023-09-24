شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد أتوبيسات النقل من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل وزارة النقل شركة سوبر جيت للنقل البرى والسياحة، حيث نشرت الوزارة قائمة بأماكن مكاتب حجز تذاكر النقل البري والسياحة، وكذلك مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات، وأوضحت الوزارة، أن هذه المكاتب تتواجد في الترجمان والجيزة وعبد المنعم رياض ورمسيس ونادي السكة الحديد ومكتب الدائري ومحطة عدلي منصور التبادلية.

وينشر الخليج 365 مواعيد قيام الأتوبيسات من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة الى المحافظات المختلفة، كذلك عناوين مكاتب حجز تذاكر شركة الإتحاد العربي للنقل البري.

ويمكن الحجز من خلال المكاتب، أو من خلال الحجز الإلكترونى من خلال اللينك التالى: https://www.superjet.com.eg/

ويتم اختيار مكان بدء الرحلة ومحطة الوصول ثم رقم المقعد بعد تحديد تاريخ الرحلة ثم تكمله الحجز والدفع اونلاين من خلال كروت الدفع الإلكترونى المختلفة.