شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 320 حالة إشغال خلال حملات بحى الطالبية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الطالبية بمحافظة الجيزة حملات مكبرة لرفع إشغالات المقاهي والأكشاك والمحال التجارية من الشوارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط ومنع التعدي على حرم الطريق.

وأسفرت الحملات عن رفع 180 حالة إشغال متنوعة من شوارع (فيصل، وحسن محمد، والمريوطية، والتعاون، وجعفر)، بالإضافة إلى 140 حالة إشغال متنوعة من شارع الإخلاص ونفق الطيران وضيف الله وعثمان محرم، تم إيداعها بمخازن الحي.

وفي سياق متصل، شن الحي حملة ساحات ومواقف بشارع عثمان محرم وشارع العروبة وشارع استديو مصر وشارع المريوطية بين فيصل والهرم، أسفرت عن كلبشة السيارات المتعدية على حرم الطريق والجزر الوسطى، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

ومن ناحيته، أكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، تكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.