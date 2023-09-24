شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى الوزراء تنجح فى إعادة 3 أطفال لوالدتهم بعد تحرك القطار بهم من محطة بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار ما ترصده وتتلقاه منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من شكاوى واستغاثات للمواطنين على مدار الساعة، واهتمامها البالغ بما يتطلب التحرك الفوري والعاجل؛ نجحت المنظومة في تسليم ثلاثة أطفال لوالدتهم بعد أن تحرك قطار بهم دونها من محطة "بنها" بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أن رصدت منظومة الشكاوى الحكومية منشورًا متداوَلًا بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استغاثت خلاله شقيقة سيدة لم تتمكن من اللحاق بقطار محطة "بنها" بمحافظة القليوبية، بعد أن أودعت داخله أطفالها الثلاثة القُصر بمفردهم دون مرافق، ولم يكن بحوزتهم سوى هاتفها المحمول وبعض النقود، مُلتمسة خلاله مساعدتها للعثور على الأطفال مرة أخرى.

وفي ضوء التنسيق الذي تحرص عليه منظومة الشكاوى مع كافة الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات؛ فقد تم التوجيه لوزارة النقل؛ بحيث أفادت "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" أنه بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات تم تحديد رقم القطار المتواجد به الأطفال الثلاثة، والتأهب لاستقبالهم بـ "محطة مصر"، وفي تلك الأثناء استمر التواصل مع السيدة (ناشرة الاستغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي)؛ لإعلامها بمستجدات الموقف ووصول الأطفال للمحطة.

ونظرًا لحِرص المنظومة الشديد على أمن وسلامة المواطنين، تم استقبال الأطفال من قِبل مدير المحطة، وإيداعهم بمكتبه؛ ليظلوا بمأمن حتى وصول ذويهم، كما تم استخدام إذاعة محطة "بنها" لاستدعاء الأم وطمأنتها على أبنائها. وعليه، استقلت الأم القطار التالي المُتجه لمحطة مصر وقامت باستلام أطفالها، وأعربت عن خالص شكرها للحفاظ عليهم وتسليمهم إياها بسلام.