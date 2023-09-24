شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الاستهلاك الشهرى من القمح 800 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مشروع إنشاء الصوامع الحقلية مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بسعة تخزين إجمالية 5 ألف طن، وتم عرض تقديمي لمشروع الصوامع الحقلية الممولة من جانب الايطالى وشرح الدورة التشغيلية والتى تشمل غرفة الميزان، وأسفل خلايا الصرف وكذلك غرفة الكنترول ونقرة التفريغ للسيارات .

ويأتى دور وزارة التموين والتجارة الداخلية فى دعم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لإنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال الصوامع والقائمه على احدث وسائل التكنولوجيا المتطورة وهو ما يحمى مصر من مشكلات التخزين مستقبلاً، حيث إن رؤية الشركة مستمدة من استراتيجة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " بمحاورها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.

وأعلنت وزارة التموين أن السعة التخزينية التابعة لوزارة التموين 1.2 مليون طن قمح إلى جنب استهلاكنا الشهري 800 ألف طن قمح وبالتالي كان لدينا احتياطي استراتيجي شهر ونصف فقط ، وبالتالي تبنت الدولة المشروع القومي للصوامع بهدف إنشاء (50) صومعة على مستوى الجمهورية ، وبالفعل زادت السعة التخزينية إلى (3) ملايين طن خلال عام 2017 ، وزادت حاليا لتسجل 3,4 مليون طن لافتا الى ان الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تمتلك وحدها طاقات تخزينية بالمحافظات المختلفة تصل إلى (2,5) مليون طن بسعات مختلفة (30 , 60 , 90 ألف طن للصومعة ) مجهزة بأحدث أساليب التداول والصيانة والتخزين وادارة ومراقبة المخزون وان صومعة منيا القمح الحقلية التي تم إفتتاحها هي ضمن (6) صوامع حقلية وبالإضافة الى تنفيذ منظومه الحوكمه لربط منظومه الخبز المدعم بجمهوريه مصر العربيه ضمن عدد (22) موقع كمرحله أولى ،هو نتيجه التعاون المشترك بين الدولتين والممولين بالكامل من خلال برنامج مبادل الديون الايطاليه كما يتم تنفيذ مشروع الصوامع الحقلية من خلال شركة الإنتاج الحربى وشركة الإيطالية وهذا المشروع يعتبر النواه الأولية لانشاء عدد (60) صومعه حقلية أخرى مخطط إنشائها في جميع محافظات جمهورية مصر العربية .

واوضحت الوزارة انه يتم استخدام احدث وسائل التكنولوجيا العصرية فى تخزين القمح ومتابعته والتحكم فى درجات الحرارة داخل الصومعة من خلال وحدة التحكم الآلى التى تعمل بالكمبيوتر والحواسب الآلية الحديثة ويبلغ ارتفاع الصومعة فى هذا النظام نحو (25) متر محمل عليها مؤشرات لقياس درجة حرارة الصومعة وتثبيتها عند درجة حرارة معينة وهذا النظام نستطيع من خلاله معالجة القمح أوتوماتيكياً دون أى تدخل بشرى لنقل القمح من خلية الى خلية اخرى وهذا النظام يعمل على تنقية القمح من الاتربة بنظام شفط الاتربة مربوط بغرفة التحكم الرئيسية (PLC) ، وكذلك برنامج (SCADA) وايضاً من وجود أى شوائب معدنية وبالتالى لضمان تسليم الاقماح للمطاحن بدرجة نقاء عالية خال من الشوائب والاتربة.