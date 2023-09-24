"الريف المصري": شق وتمهيد وتشغيل 79 كم من الطرق والمدقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

انتهت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، من تنفيذ أعمال شق وتمهيد وتشغيل 79 كم طرق ومدقات بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة الطور، بما يمثل 70% من إجمالي المدقات المخطط تنفيذها في أراضي الريف المصري الجديد بالمنطقة.

جاء ذلك بناءً على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات الأساسية في مختلف أراضي الريف المصري الجديد.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، مضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضي المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة في سرعة تنمية الأراضي التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين، وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان في أعمال التنمية التي تستهدفها وتعمل على إنجازها كل أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى قيام شركة تنمية الريف المصري الجديد بالحرص على الاستمرار وتكثيف الجهود فيما يتعلق بشق الطرق داخل أراضي المشروع والواقعة في الصحراء، وذلك من منطلق إيمان إدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان والقائمين عليه بأن الطرق والمدقات تمثل شرايين حياة تنطلق داخل الصحارى لتخلق فرص التنمية والتطوير والاستثمار في مختلف الأراضي.

ولفت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية تجاه البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما شدد على أهميته الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء له، من أجل تطوير كل المجالات والقطاعات التي تتعلق بها، لما لأعمال ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة وكل المشروعات القومية خلال السنوات الأخيرة من أهمية بالغة لبث العمار والنماء في مختلف الأراضى التي تستهدف الدولة استصلاحها.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصري الجديد حرصت خلال العامين الماضيين على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية في مختلف مناطق مشروع الـ1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الري المحوري والري بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.

ولفت إلى قيام الشركة حاليا بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة في مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا، بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضي المشروع في المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربي، فضلا عن عدد من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.