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الأربعاء.. دار الكتب تحتفل بالانتهاء من ترميم مصحف من أندر النسخ القرآنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

تُقيم دار الكتب والوثائق القومية، احتفالية بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول.

النسخة المرممة هي من أندر وأقدم النسخ القرآنية على مستوى العالم.

وتقام الاحتفالية بعنوان "الجمهورية الجديده والحفاظ على التراث"، في السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري في مقر دار الوثائق بالفسطاط بجوار متحف الحضارة.

وتبدأ الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم يليها الكلمات الافتتاحية.

وتشمل الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، كما يقدم مركز الترميم بدار الكتب شرحا تفصيليا لمراحل الترميم والتجليد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية.

ويختتم الحفل بعروض دينية بالاشتراك مع كورال شباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا من إعداد وإخراج سامح صابر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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