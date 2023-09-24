خلى بالك.. رادار السرعة يلتقط 24 ألف مخالفة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن تحرير 79227 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 24140 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و919 مخالفة السير بدون تراخيص، و26 مخالفة موقف عشوائي، و1509 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص، و10 مخالفات دراجات نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.