انتشال جثة شاب غريق في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة شاب غريق بنهر النيل مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.
تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بدائرة المركز.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نرهي بالتنسيق مع مأمور المركز وإدارة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن الجيزة.
جهود البحث والتمشيط أسفرت عن انتشال جثمان "محمد فتح الباب" 33 سنة، ونقل إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.