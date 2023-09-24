بتكلفة 13 مليون جنيه.. افتتاح مجمع الخدمات التموينية بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجمع الخدمات التموينية بالعاشر من رمضان بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ وأحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية والمهندس أشرف عبدالوهاب نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان للتنمية وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان وفايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأ الوزير والمحافظ بتفقد مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 13 مليون جنيه، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتي تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية وذلك لتقديم كافة الخدمات من السجل التجاري والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

وأوضح وزير التموين، أنه حرصاً من القيادة السياسية على تطوير كافة الخدمات فى مؤسسات الدولة تم الانتهاء من تطوير مراكز الخدمة بكافة المحافظات وفرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلى وتوفير إستراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة من الموطنين ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.

وأضاف أنه بالتوازى مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضاً تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، ليكون الناتج النهائي من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير السلع الغذائية في مختلف المنافذ والمجمعات الإستهلاكية.

أوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز حسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.

من جانبه أوضح المحافظ، أن أعمال تطوير المركز تأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المكاتب التموينية لتحويلها لمراكز خدمة متطورة ، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري والتموين والاوقاف بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.