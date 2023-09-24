شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع إشغالات وتعديات مخزن ومغلق أخشاب بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة تلقي شكوى من سكان شارع عبدالرحمن بن عوف بمركز ومدينة البدرشين عبر صفحتها الرسمية، تفيد بتضررهم من وجود مخزن ومغلق أخشاب بالشارع يتسبب فى إغلاق الشارع من خلال السيارات الخاصة به، ويتعدى على الطريق العام، بالإضافة إلى قيام صاحب المغلق بسرقة التيار الكهربائى وخط المياه.

وعلى الفور توجهت أجهزة مركز ومدينة البدرشين إلى الشارع محل الشكوى وتم رفع الإشغالات والتعديات وقطع المرافق عن المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يُذكر أن حي الطالبية شن حملات مكبرة لرفع إشغالات المقاهي والأكشاك والمحال التجارية من الشوارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط ومنع التعدي على حرم الطريق.

وأسفرت الحملات عن رفع 180 حالة إشغال متنوعة من شوارع (فيصل، وحسن محمد، والمريوطية، والتعاون، وجعفر)، بالإضافة إلى 140 حالة إشغال متنوعة من شارع الإخلاص ونفق الطيران وضيف الله وعثمان محرم، تم إيداعها بمخازن الحي.