شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع إشغالات الباعة الجائلين بشارع الجمعية ببشتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى عدد من المواطنين بشأن وجود تعديات على الطريق العام ومخالفات لعدد من المحال والباعة الجائلين المفترشين للطريق العام بشارع الجمعية الزراعية ببشتيل البلد في مركز ومدينة أوسيم.

ودفعت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم حملة للتعامل مع الشكوى وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات المقاهي وتم مصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكلف المحافظ مركز أوسيم بالمتابعة الدورية للمنطقة محل الشكوى والتعامل الفوري حيال أى مخالفات.

ومن ناحيته، أكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، تكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.