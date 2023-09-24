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شبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت الهيئة،أن الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا هي الشبورة المائية والتي تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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