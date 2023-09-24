انخفاض بنسبة 50 % عن العام السابق.. "الغرفة السياحية": أعداد المعتمرين منخفضة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن رحلات العمرة تسير بشكل منتظم وطبيعي حتى الآن.

وأضاف "وحيد" لـ "الخليج 365"، أنه يوجد انخفاض في الأعداد خلال الفترة القادمة نتيجة بدء الموسم الدراسي الجديد 2023-2024.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن أعداد المعتمرين حتي الآن تجاوز الـ 50 ألفاً، في حين أنه في نفس التوقيت العام الماضي كانت وصلت إلى 100 ألف ما يعني وجود انخفاض بنسبة 50%.

وأوضح وحيد، أن الأعداد تبدأ في الارتفاع مع إجازة نصف العام القادمة، لافتًا إلى أنه لا يوجد رحلات عمرة أقل من 23 ألف جنيهًا، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الرسمية قبل التقدم إلى أداء العمرة، والتأكد من توثيق الشركة.

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