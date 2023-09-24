المؤبد لـ7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه لخلافات ثأرية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه بالسجن المؤبد، لخلافات ثأرية في منطقة منشأة القناطر بالجيزة، وبراءة المتهم الثامن.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وسكرتارية طلعت عبده حسانين، وصبحي عبد الحميد.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 14330 لسنة 2021 جنایات منشأة القناطر، لكل من "ناصر ا." - 53 سنة - موظف، و"علاء ص."- 36 سنة - موظف، و"أحمد ع."، 56 سنة - محاسب، و"محمد ع."- 48 سنة - موظف - و"هاني ا."، 38 سنة - مراقب جودة، و"إسلام ص." - 34 سنة - سائق بشركة المياه والشرب - و"رجب. ا" - 62 سنة - عاطل - و"عمرو. م"- 38 سنة - تاجر - أنهم قتلوا المجني عليه "هشام. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية مذخرة - بنادق آلية - وذلك على إثر خصومة ثأرية بين عائلتهم، وعائلة المجني عليه، فظلوا في مراقبته لفترة تقارب الشهر والنصف قبل الواقعة حتى تيقنوا من مكان تواجده ومواعید غدوه ورواحه، واستقلوا سيارة قيادة السادس وتوجهوا بها إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الخامس ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى أمطره بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية آنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد السادس بالسيارة قيادته على مسرح الواقعة للشد من أزرهم والهرب بهم عقب إزهاق روح المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة: واقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرع المتهمين في قتل ابن المجني عليه "محمد. ه" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أتوا ذات الأفعال المبينة وصفا بالاتهام الأول إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب وتمكن المجني عليه من الهرب.