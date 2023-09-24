شكرا لقرائتكم خبر عن المطران جورج شيحان: أحلم بتخصيص يوم عيد للوحدة الوطنية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الطائفة المارونية في مصر إحدى الطوائف التابعة للكنيسة الكاثوليكية، فهى تنتسب إلى أبو الطائفة وهو القديس مارون الناسك، الذى عاش فى القرن الرابع الميلادي، ومن ثم حملت اسمه الطائفة، ثم كان أول بطريرك مارونى للكنيسة وهو مار يوحنا مارون الذى عاش فى القرن السابع في كفرحى (البترون)، وأسس أول بطريركية مارونية هناك عام 685.

وجاءت الطائفة المارونية إلى مصر عام 1745 حيث كرس الراهب الحلبى (المريمى) موسى هيلانة أول كنيسة مارونية فى دمياط، وهى كنيسة البارجة وهى أول كنيسة مارونية فى مصر وأفريقيا.

وقال المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية في مصر في تصريحات خاصة لليوم السابع "أحلم بتخصيص يوم عيد للوحدة الوطنية، أو يوم للتعايش بين المسيحيين والمسلمين فى مصر" وكذلك أسعى لتدشين "بيت الحويك للثقافات والحضارات" فى مدينة الإسكندرية.

وتابع نعد الآن كتيبا لمسار الآباء الموارنة فى مصر وكنائسهم القديمة، كتشجيع للسياحة الدينية فى مصر.