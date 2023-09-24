شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأرجنتينى: الجامع الأزهر أهم معالم الحضارة الإسلامية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير جمهورية الأرجنتين جونزالو أوريو لابيتيا عن بالغ سعادته بزيارة الجامع الأزهر، الذى جاوز عمره ألف عام، موضحًا أن هذه الزيارة لم تكن الأولى، فقد زار الجامع الأزهر فى وقت سابق، وهو ما دفعه لتكرار زيارته إلى أحد أهم معالم الحضارة الإسلامية فى مصر.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من البعثة الدبلوماسية الأرجنتينية إلى الجامع الأزهر، اليوم، ضم وزير مستشار نائب بعثة الأرجنتين إلى مصر خوسيه ألبيرتو فلوريس فيلاسكو وعددًا من أفراد البعثة، حيث كان فى استقبال الدكتور هانى عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ، عضو المكتب الفنى بالجامع الأزهر، وأفراد العلاقات العامة والإعلام بالجامع الأزهر.

وخلال الجولة، استمع الوفد الأرجنتينى إلى شرح تفصيلى عن التاريخ العريق للجامع الأزهر وأروقته التى حملت العلم وقامت بتدريسه على مدى القرون، كما تفقد رواق الأتراك الذى يضم اللجنة الرئيسية للفتوى بالأزهر الشريف.

كما التقى الوفد ببعض أطفال رواق الطفل لحفظ القرآن الكريم بالجامع الأزهر، وأعربوا عن سعادتهم باهتمام الجامع الأزهر ومؤسسة الأزهر عموما بالتعليم الدينى فى هذه السن المبكرة للأطفال.

ومن جانبه، استعرض مدير الجامع الأزهر الأنشطة العلمية التى يقدمها الجامع الأزهر للجمهور من محاضرات شرح كتب التراث وحلقات القرآن الكريم للأطفال والكبار ومحاضرات العلوم الشرعية والعربية، مؤكدًا سماحة الإسلام والمعانى السامية لهذا الدين العظيم، والمنهج الوسطى المعتدل، الذى يرسخ قيم التعايش السلمى بين الطوائف والأديان المختلفة داخل المجتمع واحترام الآخر ومعتقداته.

وفى نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن بالغ سعادته بزيارة هذا الصرح الشامخ، وثانى أقدم الجامعات فى العالم أجمع.