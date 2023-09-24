شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: جولة مفاوضات سد النهضة بإثيوبيا لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزارى الثلاثى بشأن سد النهضة الذى عقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومى 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التى سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث فى إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار فى رفض الأخذ بأى من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التى من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتى المصب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى أن الوفد التفاوضى المصرى يستمر فى التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل فى الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذى يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما فى ذلك المصالح الإثيويية المٌعلنة.

كما أكد أنه بات من الضرورى التحلى بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانونى ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك فى الإطار الزمنى المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتى مصر وإثيوبيا فى 13 يوليو الماضى، مؤكداً فى الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التى من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذى يُراعى مصالح مختلف الأطراف.