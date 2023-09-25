شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "شكاوى الوزراء": نعمل بمنهجية جديدة بتعاون كافة المؤسسات لخدمة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، أن سرعة التواصل مع شكوى سيدة ناشدت العثور على أبنائها ونجاحهم في تسليم الثلاثة أطفال لها بعد أن تحرك قطار بهم من بنها، هو نتاج جهود الجهات الحكومية المختلفة، مشددا على أن هذه الإجراءات تتم بصورة سريعة.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه منذ صدور قرار إنشاء المنظومة في 2017 بدأوا السير بمنهجية جديدة وهي أن تكون الحكومة بكافة جهاتها ومؤسساتها في صالح المواطن والمسئولية واحدة أمام مواطنيها، موضحا أنهم يتواصلون بصفة يومية وكل ما يخص جهة من الجهات يتم التواصل معها.

وتابع: "الأجهزة الحكومية تنسق بسرعة فيما بينها في التعامل مع أي مشكلة والجهات تخدم على المواطنين لتحقيق أفضل استجاباته ممكنة، وعندنا فريق رصد ومتابعة إضافة إلى المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، كلنا نتشارك مثل هذه الأمور والموضوعات".