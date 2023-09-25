حين سُمع أزيز الرصاص.. المشهد الأخير في مقتل طفلتين بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات مصرع طفلتين بالرصاص بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

يوم 10 سبتمبر الجاري تلقى اللواء هني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابتين اثنتين بقرية أبو رجوان.

توجيهات سريعة من العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب لضباط المباحث بفحص البلاغ والسيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

تحريات مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين بينت أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات عائلية تبادل طرفاها إطلاق الرصاص بطريقة عشوائية ما أسفر عن إصابة طفلة تبلغ من العمر عامين والثانية 12 عامًا.

في غضون دقائق، تمكن المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين ومعاونه الرائد أحمد حسانين من ضبط الطرفين والسلاح المستخدم ونقلت الطفلتان إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن تلفظ الصغيرتان أنفاسهما الأخيرة منذ ساعات.

أودعت الشرطة الجثتين ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.