شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزي: الحوار الوطني أوصى بخروج الهيئة العامة للثروة المعدنية من تبعية البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني أوصى بخروج الهيئة العامة للثروة المعدنية من تبعية وزارة البترول، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، بدلاً من كونها هيئة خدمية.

وأضاف "فوزي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أنه إذا تم تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الاقتصادية؛ وقتها ستستطيع فتح مشروعات من الأرباح التي تحققها، موضحا أن هناك هيئات اقتصادية كثيرة تقوم بفتح مشاريع خاصة بها من الأرباح التي تجنيها كل عام.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن تخصيص وزارة للاقتصاد، أمر ليس مستحدثا في مصر، بل سبق أن طبقت هذه الوزارة على أرض الواقع أكثر من مرة.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار تم تشكيله بناء علي رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما صرح بذلك في حفل إفطار الأسرة المصرية، وتم دعوة جميع القوي السياسية والحزبية والشبابية للمشاركة في هذا الحوار من قبل الرئيس لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

وأضاف "فوزي"، أنه تم إعلان اختيار المنسق العام للحوار الوطني عام 2022 ضياء رشوان واختياره للأمانة الفنية ومن ثم تم البدء في اختيار مجلس أمناء الحوار الوطني والذي يضم 20 عضواً يمثلون فئات كثيرة جداً.

وتابع المستشار محمود فوزي، أن الإدارة السياسية متوفرة لتطبيق التوصيات الصادرة من الحوار الوطني.