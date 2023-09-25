شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: 315 لجنة بالمحافظات تتابع انطلاق العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وشدد الزناتى، على النقابات الفرعية واللجان النقابية عمل زيارات مدرسية لمتابعة المعلمين، وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر، نظراً للدور الكبير الذى يلعبه المعلم فى تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم، وأشار نقيب المعلمين، إلى أنه تم تخصيص رقم واتس أب 01555208606 لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، والتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الطلاب.
وينطلق العام الدراسى الجديد للطلاب فى المدارس الرسمية والرسمية للغات الحكومية والخاصة 30 سبتمبر المقبل.
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