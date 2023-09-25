شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولى الـ53 لعلوم النيماتودا على مدار 5 أيام بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم فى القاهرة المؤتمر الدولى الـ53 للنيماتودا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

أوضح الدكتور فهيم قورة رئيس المؤتمر ورئيس جمعية النيماتولوجي في أمريكا الاستوائية، أن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في مجال الآفات النيماتودية وأيضا كل ما هو جديد عن أساليب مكافحتها والتعرف عليها وأضرارها وكذلك الجديد في هذا المجال بخصوص أنواع النيماتودا الضارة لكل المحاصيل الزراعية، وكذلك النافعة والتي تستخدم في مكافحة الحشرات .

وأضاف قورة، أن الؤوتمر الدولي الثالث والخمسين لجمعيه علوم النيماتودا في أمريكا الاستوائية يعقد لأول مره خارج أمريكا وأوروبا ولاول مره في مصر وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

ويعقد المؤتمر لمدة 5 أيام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور نخبة من أساتذة وعلماء النيماتولوجي من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى الباحثين المصريين الذين يشاركون في فعاليات هذا الحدث العالمي لأول مرة علي أرض مصر.

وسوف يتضمن المؤتمر 16 حلقة نقاشية ويوم حقلي وزيارات ميدانية لبعض المشاتل والمشروعات الزراعية مع حضور شركات زراعية وكيماوية عالمية من داخل مصر وخارجها لعرض منتجاتهم وما هو جديد في هذا المجال.