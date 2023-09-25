شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تحدد مواعيد حضور الطلاب بالعام الدراسي الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس جداول الحضور اليومية التنظيمية للطلاب استعداداً للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث حددت المدارس الأسبوع الأول من أكتوبر لحضور الصفوف الدراسية، مؤكدة أن الحضور يبدأ من الأحد 1 أكتوبر حتى نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن المعلمين يستقبلون الطلاب يومياً ويتابعون دخولهم وخروجهم من المدارس وأيضا أثناء الفسحة المدرسية لضمان سلامة الطلاب وعدم تعرض أى منهم لحوادث.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، موجهًا بأن يخصص اليوم الأول للصفوف الأولى (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي)؛ للتعرف على أماكنهم في الفصول والتوزيع وغيره، على أن يستكمل حضور باقي طلاب المدرسة في اليوم الثاني، مؤكدًا أن أمن وأمان الطالب أولوية والدولة المصرية مهتمة بأبنائها وبتطوير العملية التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.