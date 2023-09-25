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الصحة تكشف 8 فوائد هامة للعلاج الطبيعى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد العلاج الطبيعي، والتى تتضمن :

 

1- تخفيف الآلام والسيطرة عليها دون استخدام المسكنات

2- تحسين مجال الحركة والقدرة الحركية

3- تأهيل مرضى الجلطات الدماغية والمساعدة في التعافي بعد الإصابة بسكتة دماغية أو شلل

4- إعادة تأهيل بعد الإصابات والحد من أخطار الإصابات الناتجة عن

5- جزء أساسي في علاج أمـــــــــراض الشيخوخة والتحكم في المشاكل المرتبطة بكبار السن وأمراض القلب وتحسين الدورة الدموية وتعزيز عمل القلب والأوعية الدموية والرئة

6- أهم وسيلة علاج لحالات خشونة المفاصل

7- أكثر الطرق العلاجية أمانا وليس له أضرار وبديل عن العمليات الجراحية في بعض الأحيان.

8- التقليل من الاعتماد على الأدوية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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