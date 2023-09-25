شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد عقوبة تعدى الطالب على المعلم..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقوبة التعدى اللفظى من الطالب أو ولى الأمر على المعلمين بالمدرسة، مؤكدة أنه يتم نقل الطالب إلى مدرسة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ولى الأمر إذا صدر منه تعدى مع عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية واتخاذ إجراءات بفصله مدة لا تجاوز أسبوعا أو فصله مده لا تجاوز 10 أيام مع توجيه الطالب وإرشاده من قبل الاخصائى الاجتماعى والنفسى وأخذ تعهد كتابى من ولى الأمر والطالب بعدم تكرار المخالفة كما يتم عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بفصله مدة لا تجاوز 3 أيام مع تخفيض درجة سلوك الطالب بنسبة لا تجاوز 20%، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ولي الإمر عند صدور التعدي منه.

كما حددت وزارة التربية والتعليم، عقوبات التعدي بدنيا من الطالب أو ولي الأمر علي العاملين بالمدرسة، مؤكدة أنه يتم عرض الطالب علي لجنة الحماية المدرسية، لاتخاذ قرار بفصله من أسبوع إلي أسبوعين، ونقله إلي فصل أخر، مع إخطار ولي الأمر، وأخذ تعهد كتابي علي الطالب وولي الأمر بعدم التكرار، وتحويل الطالب إلي الإخصائي الاجتماعي لدراسة المشكلة، ووضع وتنفيذ خطة التدخل المهني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ولي الأمر عند صدور التعدي منه.

وقالت الوزارة إنه في حالة تكرار المخالفة يتم عرض الطالب علي لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، لاتخاذ قرار بفصل الطالب مدة لا تجاوز أسبوعين، ونقل الطالب إلي مدرسة أخري مع إخطار ولي الأمر، وتحويل الطالب إلي الأخصائي النفسي لوضع وتنفيذ خطة إرشادية جماعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ولي الأمر عند صدور التعدي منه.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يتم عرض الطالب علي لجنة الحماية المركزية بالمديرية لاتخاذ قرار بتحويله إلي نظام تأدية الامتحان من الخارج "نظام منازل" بالنسبة للمرحلة الثانوية، وبالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي لا يجاوز الفصل من شهر إلي شهرين مع نقل الطالب إلي مدرسة أخري خارج الإدارة التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ولي الإمر عند صدور التعدي منه.