مدير "الصحة العالمية": خرجنا بالكثير من النجاحات بعد جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن هناك قائمة من التحديات التي واجهها العالم كله، ولكن خرجنا من جائحة كورونا بالكثير من النجاحات التي مكنتنا من تعزيز النظم الصحية للتعامل مع أي جوائح مستقبلية.

وأضاف المنظري أن "أحد النجاحات التي حققناها هو تمكننا من جذب انتباه القيادات السياسية تجاه القضايا الصحية، وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة، وقدرات البلدان والأنظمة الصحية في مجال التشخيص المخبري وقدرات العاملين الصحيين في مختلف المجالات المتعلقة بالأوبئة والجوائح والتعامل مع حالات مرضية مشابهة".

وإضافة إلى ذلك ساهمت الجائحة في تعزيز دور المجتمع ورفع معرفتهم حول مختلف الأمراض ومشاركتهم في السياسات والخطط.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، قبل انعقاد الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC70).