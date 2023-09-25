السيسي: أنفقنا تريليونات الدولارات لتطوير البنية التحتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية أنفقت خلال السنوات الماضية تريليونات من الجنيهات والدولارات لتطوير البنية التحتية، كان لشركات القطاع الخاص النصيب الأكبر منها.



وأضاف خلال كلمته في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، الاثنين، أن البنية التحتية للدولة المصرية أصبحت متطورة وقادرة وكافية للانطلاق لمستقبل أفضل.

وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص المصرية هي من قامت بالعمل في هذه المشروعات، في ظل عدم قدرة شركات القطاع العام، مضيفا: جزء كبير من التمويل كان من نصيب شركات القطاع الخاص وكان ضخم جدا، وهم عبارة عن 5 آلاف شركة، ومعظم المشروعات تمت بواسطة شركات مصرية.



وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».