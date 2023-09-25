الصحة العالمية: هذه البلدان الأكثر تضررا من سوء التغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

علقت منظمة الصحة العالمية، على انتشار سوء التغذية في بعض الدول بإقليم شرق المتوسط خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن سوء التغذية في الإقليم من القضايا الشائكة والصعبة، ونساعد الدول لتحسين أنظمتها الصحية في ذلك الأمر.

وأوضحت أن بعض الدول مثل اليمن والسودان معرضين أكثر لمثل هذه المشكلات منها سوء التغذية المزمن الذي يؤدي للتقزم وسوء التغذية الطاريء بسبب الصراعات، ولدينا استراتيجيات اعتمدتها المنظمة بالتعاون مع الدول للاستجابة إلى هذه المشاكل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط تمهيدا لانعقاد الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC70) من 9 إلى ١٢ أكتوبر المقبل.