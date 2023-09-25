الصحة العالمية: 11 بلدًا بالشرق الأوسط يعاني من الصراع خلال السنوات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن الإقليم يضم ما يقرب من 745 مليون شخص، من بينها بعض بلدان العالم الأعلى دخلًا وبعض البلدان الهشة في الوقت نفسه.

وأضاف: "عانى من الصراع في السنوات الأخيرة 11 بلدًا من بلدان الإقليم وأراضيه الـ 22، وتأثرت بلدان أخرى أيضًا بالاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية وحالات التشريد الجماعي للسكان التي نجمت عن تلك الصراعات".

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، قبل انعقاد الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC70).

ولفت إلى أن جدول أعمال اللجنة الإقليمية السبعين يسلط الضوء على العديد من قضايا الصحة العامة التي تسبب القلق في شتى أنحاء الإقليم شديد التنوع، كما يركز بقوة على التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها.

ويأتي على رأس هذه المناقشات 4 ورقات تقنية تتناول: إدماج الرعاية الخاصة بالأمراض غير السارية في أوضاع الطوارئ في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19؛ وتعزيز استعداد الصحة العامة للتجمعات الحاشدة في الإقليم؛ وتعزيز القوى العاملة الصحية في الإقليم وتنمية قدراتها استنادًا إلى الخبرة المكتسبة من الجائحة؛ وتحفيز العمل على الروابط بين الصحة وتغير المناخ.