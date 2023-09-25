الداخلية: ضبط 130 سلاح ناري و265 قضية مخدرات وتنفيذ 70 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 130 قطعة سلاح ناري، 265 قضية مخدرات، وتنفيذ 70192 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط 38 متهمًا هاربًا، وضبط 18 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 302 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 21362 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.