انتشار أمني مكثف باستاد القاهرة لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انتشر رجال الأمن بإستاد القاهرة استعدادا لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون، المقرر لها السابعة مساء اليوم الاثنين، في الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري الجديد 2023 – 2024.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير ولاعبي الفريقين وطاقم التحكيم.

وفرض فريق الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل، أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59، وإبراهيم نداي في الدقيقة 61.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.