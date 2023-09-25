بـ "كوكتيل مخدرات".. ضبط 43 عنصرا إجراميًا بحملات أمنية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - سوهاج)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين، الشابو" – كمية من بذور الخشخاش المخدر، بحوزة 6 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

وتم ضبط 2 قضية سلاح ناري ضُبط خلالهما طبنجة – 2 فرد محلي - رشاش) بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 839 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8.250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة وكذا ضبط (فرد محلي ومن الطلقات لذات العيار)، بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية .

مديرية أمن سوهاج

ضبط 36 قطعة سلاح ناري، ضُبط خلالهم 3 بنادق آلية –6 بنادق خرطوش – 27 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (29 متهما "لـ 10 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.