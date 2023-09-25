شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر ينظمون ويشاركون فى حملة للتبرع للدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية أمن البحرالأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.