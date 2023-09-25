شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب فنون تطبيقية حلوان يشاركون الموهوبين حول العالم في أسبوع الموضة فيريك برومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تشجع الطلاب بشكل مستمر على المشاركات الدولية التي تسهم في تواصلهم بثقافات أخرى، مما يكسبهم المزيد من الخبرات والمهارات وتأهيلهم لسوق العمل بقوة.

جاء ذلك وفقا لبيان الجامعة الذين يفيد مشاركة طلاب الفرقة الرابعة، قسم الملابس الجاهزة، بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، بمشروع تخرجهم للعام الجامعي 2022-2023، في النسخة الخامسة عشر منصة الطلاب الموهوبين حول العالم، في إطار فعاليات أسبوع الموضة فيريك 2023 ( FEERIC FASHION WEEK ) المقام بدولة رومانيا .

ومن جانبها قدمت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، التهنئة بهذه المشاركة المشرفة، مؤكدة أن جامعة حلوان تتميز بكونها جامعة فنون وكلية الفنون التطبيقية هي أعرق كليات الفنون على مستوى الوطن العربي.

جاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وريادة الدكتور شريف عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتورة إيمان أبو طالب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور ياسر عيد رئيس قسم الملابس الجاهزة.والقائمين بالتدريس لمقرر المشروع وهم الدكتورة شرين سيد السبكي استاذ تصميم الملابس، م.د/ كريمان علي بك، م.د/ سهام أحمد داود، م.م/ تريز زكي،م/ ندى طارق.