شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يُهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بذكرى المولد النبوي الشريف، وعبّر فيها عن أسمى وأطيب آيات التهاني له، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده الله عليه وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما قام بتهنئة أسرة جامعة حلوان بمناسبة هذه الذكرى، بالإضافة إلى النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.