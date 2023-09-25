شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: توزيع 20 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية في قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الإثنين، معرض مبادرة "دكان الفرحة" بمحافظة قنا، ضمن فعاليات أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية، ويضم المعرض 20 ألف قطعة متنوعة من ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني الطهي والمفروشات، فضلًا عن توزيع لعب الأطفال وأدوات مكتبية متنوعة، لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، ويتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني الشريكة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر والمحافظة.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر،، إن معرض دكان الفرحة بمحافظة قنا للأسر المستحقة والأولى بالرعاية مستمر لمدة يومين وهما الإثنين والثلاثاء، ويستهدف المعرض 2000 أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 15 قطعة متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل،

وفي السياق ذاته، أوضح عبد الفتاح، أن مبادرة "دكان الفرحة" تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل الاجتماعي بين المصريين، حيث يتضمن البرنامج عددًا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي وتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع، والتي استفاد منها أكثر من 24 ملايين أسرة حتى الآن.

وأضاف عبد الفتاح، معرض دكان الفرحة في محافظة قنا يستهدف الأسر في عدة قرى وهي: دندرة و الحميدات والأشراف والترامسة والطويرات وبهجورة والصماصمة وعزبة دنقل والهيشة نجع عايد وحجازة قبلى ورفاعة والعليقات وحجازة بحرى و جراجوس والكتايتة والحمر والجعافرة و الكراتية والصعايدة و العزازية وفاو قبلي وفاو بحري.

والجدير بالذكر، أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، بالإضافة إلى تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، والسويس فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم.