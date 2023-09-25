شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تنشئ الدولة المزيد من مشروعات الطرق؟.. وزير النقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير أن حجم تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل، بلغ 2 تريليون جنيه مصري، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والموانئ ووسائل النقل النهري والبري والبحري، بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن تلك المشروعات تضمنت إضافة 7 آلاف كيلو "طرق جديدة"، ليرتفع إجمالي الشبكة القومية للطرق إلى حوالي 30 ألف كيلو متر، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتي يجري تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.

وأضاف وزير النقل خلال فيديو نشرته وزارة النقل المصرية، قائلا: بدأ العمل على تحقيق هذه الرؤية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه الحالي كرئيس لمصر وكان من ضمن برنامجه الرئاسي وضع خطة أساسية لتحقيق التنمية من خلال برنامج المشروع القومي للطرق والكباري، وتشمل رؤية مصر 2030 ثلاثة أبعاد أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ويأتي على رأسها البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وبالتأكيد تؤثر كفاءة الطرق والكباري على حياة المواطن اليومية بشكل مباشر وكذلك تؤثر على حركة الاقتصاد بالتبعية.

وتحدث وزير النقل عن الطرق الجديدة ، والطرق التي تم تطويرها بطول 10 آلاف كم، بالإضافة إلى المحاور العرضية على النيل والتي تم تنفيذها بتوجيهات من الرئيس السيسى.