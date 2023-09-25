شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تنشئ الدولة المزيد من مشروعات الطرق؟.. وزير النقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير أن حجم تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل، بلغ 2 تريليون جنيه مصري، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والموانئ ووسائل النقل النهري والبري والبحري، بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن تلك المشروعات تضمنت إضافة 7 آلاف كيلو "طرق جديدة"، ليرتفع إجمالي الشبكة القومية للطرق إلى حوالي 30 ألف كيلو متر، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتي يجري تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.
وتحدث وزير النقل عن الطرق الجديدة ، والطرق التي تم تطويرها بطول 10 آلاف كم، بالإضافة إلى المحاور العرضية على النيل والتي تم تنفيذها بتوجيهات من الرئيس السيسى.
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