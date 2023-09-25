استمرار صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر الجارى، حيث أشارات إلى استمرار الصرف اليوم الاثنين وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

على جانب آخر تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ أيضا فى صرف معاشات سبتمبر لأصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.