شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خطواط إجراء فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطواط إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي تتمثل في الآتى: -

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج

2- توجة لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على اجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـ 6 شهور .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن استلام النتائج الخاصة بالفحص للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من اجراء التحاليل وتتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتسم بالسرية والخصوصية لكل من الطرفين، مشيرة إلى أن مواعيد عمل الوحدات من 9 إلى 2 ظهرا.