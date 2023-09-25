شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك فى مبادرة السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذى تنظمة مديرية العمل بالقاهرة ضمن مبادرة وزارة العمل "سلامتك تهمنا" تحت عنوان مخاطر بيئة العمل للعاملين بالفنادق، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشهد المؤتمر اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، وحنان حسن خليل مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية .

وفى بداية كلمته عبر محافظ القاهرة عن سعادته لمشاركته فى دورة جديدة من مبادرة السلامة والصحة المهنية تحت شعار "سلامتك تهمنا"، والتي تهتم في هذه الدورة على نحو خاص بمخاطر بيئة العمل للعاملين بالفنادق وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية والحد من مخاطر بيئة العمل في كافة القطاعات بالمجتمع على مستوى محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها محافظة القاهرة، تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة في عهد الجمهورية الجديدة.

وثمن محافظ القاهرة النجاحات المستمرة على مدار السنوات الماضية للحملات والمبادرات ذات الصلة بمجالات السلامة والصحة المهنية بدءً من حملة "إعرف - إحمي نفسك" وصولاً لمبادرة "سلامتك تهمنا".

وأشار محافظ القاهرة إلى المكانة المتميزة التي يحتلها قطاع السياحة والفنادق وما يمثله من أهمية فى مصادر الدخل القومي في مصر، وهو ما يجعله أحد أهم القطاعات التى تحظى باهتمام الدولة وينعكس ذلك بوضوح في رؤية مصر 2030.

وأضاف اللواء خالد عبد العال إن المكانة العالمية لمصر فى قطاع السياحة لا ترجع فقط لما تملكه من مواقع سياحية، ولكن أيضا لما تتمتع به من كوادر وعاملين يمتلكون خبرة كبيرة في هذا المجال بما يعتبر ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها والارتقاء بها من خلال الاهتمام بسلامتهم وصحتهم المهنية ، وتحقيقًا لذلك نقوم بتكثيف التوعية والتثقيف وتصحيح أوضاع السلامة المهنية بالفنادق ومراجعتها بشكل دوري،حرصاً في المقام الأول على صحة وسلامة الكوادر العاملة بها، ثم سلامة مرتادي هذه الفنادق وهو أحد أهداف مبادرة "سلامتك تهمنا" .

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة "سلامتك تهمنا " اثمرت حتى الآن عن نشر حقيقي للوعي وتحويل قواعد السلامة والصحة المهنية من لوائح تقليدية إلى ترسيخ لمفاهيم السلامة وممارسة لسلوك يومي فعلي وأساسي في ذهن وحياة العاملين بالقطاعات التي استفادت من الحملات والمبادرات المشار إليها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محافظة القاهرة نجحت في تحقيق العديد من هذه الإنجازات التي تسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن العاصمة، وتجعلها مستعدة للمنظومة المتطورة المتكاملة لتعزيز السياحة العالمية في مصر .

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة لم تخل من الاهتمام بأصحاب الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل مشيرًا إلى أن المبادرة توفر كذلك فرص عمل كريمة من أكثر من 80 شركة مشاركة في الملتقى لتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين ومن ذوى الهمم .

كما أكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى لتنفيذ مبادرات رائدة ومتنوعة للقيادة السياسية في إطار البناء الشامل للجمهورية الجديدة، والتي من أهدافها الرئيسية تحسين كافة الخدمات بالدولة المصرية .

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم عدد من قيادات العمل ، وتم تسليم عدد من العقود التى تم توقيعها مع الشركات لعدد من الشباب من الجنسين ولذوى الهمم .

يذكر أن مبادرة "صحتك تهمنا" تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ، وتهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت في جميع القطاعات داخل أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

كما تهدف المبادرة إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة "اعرف - أحمي نفسك".التى تنفذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.