شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحماية المدنية بالسويس تلبى استغاثة مواطن غير قادر على الحركة لنقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.. فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بوجود (أحد المواطنين– مقيم بدائرة قسم شرطة السويس) غير قادر على الحركة ويرغب فى الإنتقال لإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليه.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالسويس إلى محل البلاغ وتمكنت من إنزاله ونقله للمستشفى .

وقد لاقى ذلك إستحسان المواطن والأهالى وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية نظراً لسرعة إنتقالهم والإستجابة للبلاغ.