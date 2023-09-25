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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تسليم 45 عقد عمل للشباب منهم لذوي الهمم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أهمية دور وزارة العمل في المجتمع،موجها الشكر والتقدير لوزير العمل على حرصه على إقامة تلك الملتقيات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ،منوهاً إلى أن الملتقيات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة تعكس إهتمام الدولة المصرية بالشباب، وأضاف أن إطلاق مبادرة " سلامتك تهمنا "لها أهمية في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على سلامة العمال والمنشآت.
وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية توفير عقود العمل للشباب وذوي الهمم من خلال ملتقى التوظيف الذي أفتتحه وزير العمل مؤخراً في أواخر شهر أغسطس الماضي بالتنسيق مع شركات قطاع خاص بنطاق المحافظة، منوهاً إلى أن إطلاق مبادرة " سلامتك تهمنا" يهدف إلى توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشات والانشطه المختلفه بمحافظه القاهرة،وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وقامت المهندسة حنان حسن مدير إداره السلامه بالقاهرة بإلقاء كلمة عن دور أهمية مبادرات سلامتك تهمنا في توعيه و نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت..
وأضاف مدير المديرية : أنه قام بإلقاء المحاضرة الأولى في المباردة المهندس مدحت كامل من الاداره المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية،وتشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة،وما هي القواعد والإجراءات اللازمه لتدريبهم،وما هو دور كل من لجنه السلامة والجهاز الوظيفي للسلامة في الحفاظ علي العمال من الحوادث والاصابات والحفاظ علي المنشآت ورأس المال ،وذلك لسير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج والدخل للعاملين،كما تطرق أيضا بالمحاضرة لمعرفه ما هو تصريح العمل وما أهمية تصريح العمل وانواع تصاريح العمل .وما هي الإجراءات المتبعة عند إصدار تصريح العمل،كما قام المهندس محمد حسن من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة بإلقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي اسباب الحوادث، ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها ..كما قامت المهندسة انجي عازر مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بغرب القاهرة بالقاء المحاضرة الثالثة عن التحليل الاحصائي لحوادث وإصابات العمل.
ملتقى التوظيف (1)
ملتقى التوظيف (2)
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