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كيف تراجعت معدلات الإصابة بفيروس سى إلى 0.38% ؟ .. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها للقضاء على الفيروسات الكبدية في مصر، وتمثلت في:-

 

في عام 2008 

-نسبة انتشار الفيروسات الكبدية بلغت نحو 14.7 % بين الفئة العمرية من 15 إلى 59 عاما

 

-نسبة انتشار فيروس سى نحو 10 % بما يعادل 6 ملايين حالة مؤكدة 

 

في عام 2015 

-نسبة انتشار الفيروسات الكبدية 10% 

 

-نسبة انتشار فيروس التهاب الكبد سى تراجعت  إلى 7 % 

 

في عام 2018 

-تم اطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة وبدأ أكبر مسح صحى الكشف عن المرض وعلاجة بالمجان ونجح في فحص 63 مليون شخص.

 

عام 2020 

-انخفض معدلات حالات الإصابة المؤكدة بالفيروسات الكبدية إلى 6 % 

 

-تراجع معدل انتشار فيروس سى إلى 3.2 % في عام 2020

 

في عام 2023 

-انخفضت نسبة الإصابة بالفيروس سى إلى 0.38 % 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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