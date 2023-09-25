شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشهد انطلاق اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية برعاية وبحضور الرئيس السيسى.

بدأت منذ قليل بمدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية اليوم الإثنين، برعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر. تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا». تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها. "الهيئة الوطنية" تعلن الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة بعد قليل

في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين مع قرب بداية العام الدراسي 2023/2024، انطلقت معارض "أهلاً مدارس" بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير مختلف المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مع مراعاة التقسيم الجغرافي والانتشار للوصول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وداخل مراكز كل محافظة، كما حرصت وزارة الداخلية على توفير معارض المستلزمات المدرسية والتموينية من خلال مبادرة "كلنا واحد" ومشاركة المزيد من المنافذ في المبادرة، ضمن جهودها لتعزيز دورها المجتمعي من خلال المشاركة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات وأصحاب السلاسل التجارية، لتتكامل بذلك جهود وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص لزيادة الدعم المقدم للمواطنين، وتعزيز جسور التواصل والمشاركة بين الدولة والمواطن. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان "ديموجرافيا السكان... بين الحاضر والمستقبل"، حيث سلط التقرير الضوء على مفهوم ومراحل التحولات الديموجرافية، والأثر الاقتصادي لهذه التحولات، وأهم العوامل التي تحد من أثر التحولات الديموجرافية على الأداء الاقتصادي. التصريح (بزيارتين استثنائيتين) لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتباراً من يوم السبت الموافق 30/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 30/11/2023 ، ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء. زيارتان استثنائيتان للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة المولد النبوي معلومات الوزراء: ارتفاع عدد سكان العالم 3 أضعاف ليسجل 8 مليارات نسمة 2023

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم 14/9/2023، وطبقاً لشرائح المساحات من (209م2 - 267م2 – 500م2) بنطاق جمعية الأمل " سابقاً"، موضحاً أن الموعد المحدد لإجراء القرعة العلنية غدا الثلاثاء الموافق 26/9/2023، بمقر الجهاز.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..بدء فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى بمشاركة الرئيس السيسيجهود الدولة فى توفير مستلزمات العام الدراسى الجديد بأسعار مخفضةالإسكان: تسكين عملاء جمعية الأمل بالعبور الجديدة المقنن أوضاعهم غداصور الأقمار الصناعية.. طقس حار بالقاهرة ونشاط رياح على السواحلارتفاع طفيف بالحرارة اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة