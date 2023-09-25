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زيارتان استثنائيتان للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة المولد النبوي

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القاهرة - سامية سيد - التصريح (بزيارتين استثنائيتين) لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتباراً من يوم السبت الموافق 30/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 30/11/2023 ، ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

 

ويأتي ذلك بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف لعام 1445 هجرياً والإحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6/10/2023 وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .

 

وتحرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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