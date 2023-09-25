شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: محفظة البنك الآسيوى فى مصر 1.3 مليار دولار ونتطلع للمزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للبنك الآسيوي للاستثمار، قائلا: "بالنسبة للتعاون مع مصر بسجل تقديري للبنك الآسيوي للاستثمار وفيه محفظة داخل مصر بقيمة 1.3 مليار دولار، والحقيقة بنتطلع للمزيد".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى شرم الشيخ: "اتقال نقاش مهم أوي حول البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها، وهتكلم عن التجربة فى مصر لإثراء الحوار والنقاش".