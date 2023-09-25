شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: أنفقنا أموالا هائلة لبناء بنية أساسية تمكننا من الانطلاق لآفاق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هدف ما قامت به الدولة خلال السنوات الثمانية الماضية هو أن تبقى مصر قادرة وقوية ببنية أساسية على أن تتقدم للأمام، متابعا: "أنفقنا أموال هائلة لبناء بنية أساسية للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جدا من التنمية في المجالات المختلفة".

أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ: "كان مسارنا إننا قلنا كدولة أن تقوم بهذا الأمر وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب، وده إحنا مش بنتكلم عن مليارات، إحنا بنتكلم عن تريليونات من الدولارات والجنيهات تم إنفاقها خلال الثماني سنوات لهذه البنية الأساسية التي نقدر نتكلم ونقول بمتهى التواضع إنها بقت متطورة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا".

وتابع الرئيس السيسي: "هل القطاع الخاص النهارده كان بعيد عن بناء ده؟.. لا.. القطاع الخاص كان شغال معانا هو وشركاته اللي قامت بالعمل في هذه المشاريع، لأن شركات القطاع العام ماكنتش قادرة لإقامة هذه المشروعات اللي إحنا بنتكلم فيها، وبالتالي جزء كبير من التمويل أو جزء كبير من الأموال التي أنفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها ضخم جدا".